新冠肺炎｜珀斯布里斯班加入封城行列 澳4大城市齊封涉全國80%人口

澳洲嚴防新冠肺炎變種病毒Delta擴散，繼新南威爾士省首府悉尼(Sydney)和北領地首府達爾文(Darwin)後，昆士蘭省首府布里斯班(Brisbane)和西澳首府珀斯(Perth)周二起也實施封城措施，加上其他地區，逾2,000萬澳洲人受新收緊的防疫措施影響，佔全國八成人口。

澳洲疫情最近數月幾乎沉寂下來，但悉尼出現接載海外航空機組人員的司機確診後僅兩星期，8省和領地其中5個均出現變種病毒，敲響警號；布里斯班和其鄰近地區周二晚起實施3天封城，珀斯則由周二起封城4天。昆士蘭省長Annastacia Palaszczuk稱，「威脅真實存在，我們須快速行動。」該省有兩宗新確診，其中一宗屬Delta病毒，為一名醫院接待處員工，並未接種疫苗，並於感染期間到過省內其他地方。西澳並未有新確診，達爾文則有兩宗，是之前確診的關聯個案，該市的禁足令延長72小時至周五。悉尼的確診則增至近150宗，該市封城至下月9日。

新省副省長無戴口罩罰1200

澳洲全國實施口罩令和限聚令，新南威爾士省副省長Barnaby Joyce在油站內無戴口罩，被罰款200澳元(約1,200港元)，是歷來最高級政府官員因無戴口罩被罰款。