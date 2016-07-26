新冠肺炎｜理大獲政府撥款5500萬元 研接觸者追蹤系統等

香港理工大學獲港府醫療衞生研究基金的新一輪撥款資助逾5,500萬元，展開兩項研究，涉逾100名研究人員，料3至5年內有結果。

其中一項研究獲撥款2,828萬元，研究康復者長期健康跟進，以及開發接觸者追蹤系統，由康復治療科學系副系主任文偉光負責。研究將邀請20間中小學和20間安老院舍參與，研發人工智能室內接觸者追縱系統，透過藍牙跟蹤裝置，快速識別出與患者有密切接觸者，可避免隔離所有在場的人士。

另外，上述研究將招募200至300名康復者，開發能精準診斷有關長期問題的生物標誌，期望藉此評估接受治療前後的成效，目標兩年內有結果，以及開發可遙距監察康復者呼吸參數、肺功能、身體活動水平、心率等的可攜帶式裝置，助監察康復進度。

研社會行為介入措施

第二項研究涉款2,761萬元，研究社會和行為介入措施以減少病毒傳播，提升大眾對疫苗接種知識，由護理學講座教授及護理學院學院主任莫禮士負責。研究將製作6種少數族裔語言的疫苗教育影片、製作適合小學生的虛擬實境遊戲，並會透過與非政府機構合作推廣疫苗資訊，以及製作教材促進大眾留家抗疫。

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