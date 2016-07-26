新冠肺炎｜田北辰：內地重災區返港人士應在酒店隔離

政府暫停廣東省以外其他內地地區「回港易」計劃，實政圓桌立法會議員田北辰在電台節目中表示歡迎，不過他認為，內地部分重災區應被視為與外地中風險地區一樣，從有關地區回港人士，應在檢疫酒店隔離，不應家居檢疫，而在廣東省以外的內地其他城市回港，就可作14日家居檢疫。

田北辰提到，現時「商務氣泡」下，部分人從內地回港可申請免檢疫，但他認為廣東省以外內地各地區，都應暫停有關安排，估計政府或日內會有公布。

至於通關方面，田北辰指由於難以永遠清零，所以關鍵在於疫苗接種率。他提到由於接種科興疫苗後，部分人體內抗體不足，目前亦有討論是否應打第3針，所以當局現時應處理是否為港人打第3針科興疫苗，否則通關無期。

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