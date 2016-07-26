新冠肺炎｜疫情下日本自動販賣機大熱 肉類魚甜品樣樣有 (有片)

在新冠肺炎疫情，日本有一個行業的生意逆市上升，就是自動販賣機製造商，而且商品也便宜，有販賣機的冷凍和牛漢堡僅售1,000日圓(約70港元)。日媒稱，札幌市及其附近批發商紛紛設置銷售五花八門食品的自動販賣機，包括冷凍肉類、魚塊還有甜品。疫情導致商用食品需求減少，批發商只好另尋利潤來源，就是向普通民眾發售。這種不須與販賣者「面對面」的購買模式，也受消費者歡迎。

在札幌市東區一個住宅區附近的「無骨魚自動販賣機」有三文魚、青花魚等魚塊出售，售價在300日圓(約21港元)至1,500日圓(約105港元)。有居民表示，「因為非面對面的形式，所以能慢慢考慮購買，很高興。」在小樽市，有肉類批發商也以自動販賣機銷售牛扒和羊肉等約40種冷凍肉，指銷情十分好，尤其是用來燒烤的羊肉很受歡迎。

製造冷凍自動販賣機的Sanden Retail Systems稱，截至8月底有41個都道府縣的餐飲店等引入自動販賣機。來自批發商的訂單也較多，負責人稱希望作為疫情下的新銷售方式，會有更多商家使用。