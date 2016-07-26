新冠肺炎｜疫情嚴峻 普京批准月底全國停工一周

俄羅斯的新冠疫情持續嚴峻，總統普京批准全國由本月30日至下月7日起停工一周。

普京透過視像會議與內閣成員開會，他批准全國在本月30日起停工一個星期，又指各地可以因應疫情提前實施或延長非工作日措施，又敦促民眾應「展現出責任心」，並盡可能去接種疫苗。

莫斯科市長已宣布收緊防疫措施，60歲或以上未接種疫苗人士，要遵守四個月的居家令。

俄羅斯的疫情仍然嚴峻，周三(20日)錄得1,028宗死亡個案，再度創出單日死亡人數新高，同日新增約3.4萬宗確診。

據報商場要連接人面識別系統執行口罩令

當地傳媒報道，莫斯科市政府下令所有商場的保安攝錄機要連接到中央人面識別系統，以加強執行口罩令，當地商場組織指不執行有關措施的商場將被勒令關閉。

俄羅斯去年3月爆發疫情後，亦曾停工長達1個月。如今疫情嚴峻，當局歸咎於疫苗接種進度緩慢。

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