新冠肺炎｜疫情裁員趕不及補回人手 美航機師短缺被迫取消逾300航班

航空業是新冠肺炎疫情重災區，不少航空公司裁員減開支，但在美國隨著疫情放緩，國內航線復甦，美國航空公司(American Airlines)卻在生意好轉下上周六和周日須取消303班航班，周一另有98班航班取消，打亂不少人行程，紛紛在網上炮轟。報道指，因為機師人手不足、員工生病和維修問題，導致航班取消。在機位需求突急增下，美國航空在下月底前或需取消3,000班航班。

美國廣播公司稱，美國人出乎各大航空公司的預料，在確診數目減少和防疫措施撤除後，迅速恢復搭飛機，令航空公司措手不及。美國航空國內航線以音波737機種為主，因為疫情時大規模裁員，1.5萬名機師中1,200人被裁掉，令可駕駛該機種的機師嚴重不足，現在要急急補回這些人手。另一主要航空公司聯合航空(United Airlines)行政總裁Scott Kirby警告，日後可能出現機師荒，因為很多商業航空的機師是從冷戰退下來的美軍機師，而在越戰和冷戰時代結束後，美軍機師「減產」，若無經過軍中訓練，很難成為商業航空機師，須花時間訓練。