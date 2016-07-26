新冠肺炎｜疫情轉變青年就業取向 選做IT跑贏傳統行業

新冠肺炎肆虐本港逾一年，不但改變了港人生活，還改變了青年的就業取向。由青少年發展企業聯盟(CDIA)主辦的「Y-WE我才有用青少年工作體驗計劃2021」(Y-WE 2021)在今年暑假繼續舉行。聯盟發現，在新冠疫情的經濟環境下，青年人的就業取向亦有所轉變，當中「資訊科技、電訊及創新科技」扳倒傳統行業，由去年的第三位躍升至第一位，成為最多青年選擇體驗的行業。

至於過去一直受青年嚮往的「醫療及護理」行業，今年跌至第二位，而去年不入頭十位的「設計及創意」行業，大幅攀升至今年的第三位。聯盟主席陳龔偉瑩女士(見上圖右)坦言，很高興看到今年有很多青年選擇將來在設計及創意方面發展，希望社會及政府能投放更多資源。

此外聯盟指，今年的Y-WE 2021報名青年人數共有563人，是2017的五倍，與2019年比較是兩倍，增幅令人鼓舞；而自本年5月底，聯盟已開始為500多名16歲至21歲本港基層青年，例如來自綜援、低收入、單親、新來港及少數族裔等配對暑期工作體驗機會，讓同學在實際職場環境鍛鍊，培養自信，以及提升溝通能力。

有參與計劃的黃鴻華同學(見上圖中)表示，新冠疫情令她認識到疾病與人的關係及生命的脆弱，故此希望能投身醫護行業作出貢獻。