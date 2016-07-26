新冠肺炎｜疫苗賺大錢 莫德納3創辦人投資者首打入美國富豪榜

新冠疫苗成為控制疫情的「必須品」，連帶疫苗公司也賺大錢，率先做人體臨床測試的「全球第一針」莫德納(Moderna)，其共同創辦人Noubar Afeyan和Robert Langer，以及投資者Timothy Springe受惠於疫苗大賣，打入《福布斯》(Forbes)今年美國400大富豪榜，也是他們首度上榜。

自莫德納新冠疫苗獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准使用後，至今已有1.52億劑疫苗用於接種。59歲的Afeyan是莫德納現任主席，擁有50億美元(約390億港元)財富，在美國富豪榜內排第212位。他在黎巴嫩出生，父母是亞美尼亞人，於1975年黎巴嫩內戰時期移居到蒙特利爾。根據《福布斯》資料，Afeyan協助創辦逾70間生命科學及科技公司，持有12間生物科技上市公司的股份。

《福布斯》美國400大富豪財富上升40%

另一創辦人Langer的身家為49億美元(約382億港元)，佔第222億，持有莫德納3%股權，他亦是麻省理工教授。而投資500萬美元(約3,900萬港元)入莫德納的Springe則排第176位，他現持有莫德納3.5%股權，財富達59億美元(約460億港元)。Springe是哈佛醫學院教授，除了莫德納，他也持有另外3間規模較細的生物科技公司股份。

另外，雖然全球有數以億計的人因新冠肺炎疫情失去工作，但美國400大富豪的財富整體來說上升40%，而首次入榜的人數是自2007年來最多，當中大部分來自金融、科技和健康護理行業。總部位於麻省的莫德納在推出疫苗初期曾被批評以「價高者得」方法售給各國，其投資者因而賺取了龐大利潤。莫德納行政總裁Stephane Bancel預期，新冠疫苗明年供應量足夠全球所有人使用。

新冠肺炎｜疫苗賺大錢 莫德納3創辦人投資者首打入美國富豪榜