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新冠肺炎｜白宮新聞秘書確診　對上一次見拜登為10月26日
3 小時前
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美國白宮Jen Psaki拜登新冠肺炎
新冠肺炎｜白宮新聞秘書確診　對上一次見拜登為10月26日
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白宮新聞秘書Jen Psaki公布確診新冠肺炎。(路透社)

美國白宮新聞秘書Jen Psaki證實確診新冠肺炎。不過由於她的同屋人士確診而未有跟隨總統拜登出發到歐洲出席G20峰會及聯合國氣候會議，而Jen Psaki聲明指對上一次見拜登是在上周二(10月26日)，並且有戴上口罩。

Jen Psaki在上周日(10月31日)發聲明，確認自己確診新冠肺炎。Jen Psaki在聲明提到她在拜登出訪歐洲前，在上周二有與拜登見面，但當時有戴上口罩。Jen Psaki早前因為家庭中有人證實確診後，並已選擇遙距工作，以及未有隨拜登出訪歐洲。

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拜登出發歐洲出席國際會議前曾與Jen Psaki接觸。(路透社)

拜登感染風險低

CNN透過電郵向巴爾的摩前健康委員會委員、CNN醫療分析的醫生溫麟衍查詢，溫向CNN表示：「基於時序Psaki在她與拜登最後接觸前多次呈陰性，而且都是在戶外及有戴口罩，因此其感染風險相當低。

Jen Psaki表示，自己會繼續接受10日的隔離，並在快速測試獲得陰性結果後才返回工作崗位。拜登在上月出發參與國際會議前已接種新冠疫苗的加強劑。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜白宮新聞秘書確診　對上一次見拜登為10月26日-291037
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