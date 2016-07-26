新冠肺炎｜省委書記促進入防疫應急狀態 黑龍江爆疫兩日11確診

福建新冠肺炎本土傳播鏈尚未截斷，前日仍有13人確診，未料黑龍江哈爾濱突然爆發本土疫情，同日新增3人確診，而該3名患者都曾去一個桌上遊戲中心玩「劇本殺」。哈爾濱馬上「封城」進行全民檢測，截至昨午4時再發現8人確診。黑龍江省委書記張慶偉昨強調，全省要從防疫常態化轉入應急狀態，盡快找出病毒源頭，全力避免疫情擴散。



今波疫情首名患者本月7日從江西抵達哈爾濱，8至10日曾到「子不語桌遊」玩劇本殺，直到主動去醫院做核酸檢測並於前日確診前，該患者曾光顧多家食肆、酒店，亦曾去玩密室逃脫及去書店、浴池、整容醫院等。與其密切接觸後確診的第2、3名患者，上月3日從菲律賓回廣州，隔離14天後抵哈爾濱巴彥縣住所，居家隔離至本月1日。兩人與首名患者玩劇本殺前一天(7日)，就去過子不語玩劇本殺。



患者頻頻去玩劇本殺

對於「劇本殺」頻頻出現於患者活動軌跡中，劇本殺引起全國關注。劇本殺即類似外國桌遊「妙探尋兇」(Cluedo)的推理遊戲，但要按照店家提供的劇本讀對白作角色扮演，且劇本種類不限於尋兇，還有愛情故事。涉事子不語的劇本殺就有逾130個劇本，每玩一次需時最少4個鐘。由於劇本殺可令玩家體驗別樣人生，目前已成為不少內地年輕人的娛樂社交新寵，美團相關研究報告更預計，今年內地劇本殺市場規模將超過150億元人民幣，消費者或達941萬，當中逾七成30歲以下。

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