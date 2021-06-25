新冠肺炎｜研究：首宗感染或前年10月已在中國出現

英國肯特大學(University of Kent)的研究結果顯示，新冠病毒可能於2019年10月已在中國開始傳播，較一直中國官方稱武漢出現首宗個案出現時還要早兩個月。

有關研究結果已在醫學期刊《PLOS Pathogens》刊登。肯特大學的研究員以保存科學的方面作出估計，相信新冠病毒最先是在2019年10月初至11月中出現。他們估計，病毒最有機會是在2019年11月17日出現，而到2020年1月時很可能已在全球傳播。

一直以來，外界相信新冠病毒第一宗病例是在2019年12月在中國武漢出現，並與海鮮市場相關。而中國和世界衞生組織在 3 月底發表的一項聯合研究承認，在武漢爆發之前，可能存在零星的人類感染。

美研究院應華研究員刪病毒基因排序

美國《華爾街日報》周三（23日）報道，美國國家衞生研究院(NIH)早前曾應中國研究員要求，刪除NIH數據庫一批去年1月至2月從中國武漢住院新冠病人取得的病毒樣本基因排序資料，NIH證實事件。有專家指出，目前仍可在其他途徑查閱數據，但事件令外界懷疑中國在新冠溯源調查的透明度，世衞則認為被刪數據不影響早前的溯源調查結論。

NIH發聲明指，中國研究員於去年3月提交相關病毒基因排序，並在一份預印本伺服器的論文發表基因排序資料。同年6月，中國研究員以有新數據為由，要求NIH移除原有資料以免造成混淆。