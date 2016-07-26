新冠肺炎｜研資局批8研究計劃涉款4.15億 兩項與新冠病毒有關

研究資助局公布2021/22年度主題研究計畫的撥款結果，涉及共8份研究建議書，獲批資助合共4.15億元，其中3.67億元由局方提供，其餘4,800萬則由有關大學以配對方式提供。獲資助的研究項目包括2項研究與新冠病毒有關，其餘6項則涵蓋新生兒肝臟疾病、幹細胞工程、創建熱舒適小區、綠色金融、兒童早期學業成就及藝術科技等範疇。

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研資局主席黃玉山指，研資局經過基於學術價值及嚴格的學者評審制度程序，決定資助對香港長遠發展具策略重要性的主題研究。而2021/22年度主題研究計劃特別額外撥出1億，資助新冠肺炎研究的相關項目。其中1項研究由香港大學公共衛生學院教授潘烈文統籌，目的是監測病毒的基因及表型變異，以及由自然感染及接種疫苗後的免疫反應。而另一項由港大醫學院生物化學系教授冬雁統籌，研究病毒的起源及病理機制等。

2022/23年度主題研究計劃(第12輪)將於本月較後時間開始接受申請。