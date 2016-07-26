新冠肺炎｜確診外傭獲縮檢疫期 何栢良：隔離日數不得短於14天

上周六(14日)確診的38歲女外傭(#12032)，被驗出帶有L452R變異病毒株。她於8月1日由美國抵港，由於已接種兩劑復必泰新冠疫苗，並取得陽性抗體測試結果，檢疫期可縮短至7日、8月8日離開檢疫酒店。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，打齊兩針新冠疫苗可獲縮減檢疫期至7天是錯誤的決定，形容有關措施不合乎科學。

何栢良於電台節目表示，約七成確診者於感染後首周內病發，餘下約三成則在第二周病發，認為即使已完成接種疫苗，檢疫期亦不得少於14天，才能確保不會把病毒流入社區。另外，港府目前將美國列為中風險地區，何栢良表示不能理解，強調美國疫情反彈已達月餘，每日新增10多萬宗確診，是全球數一數二多，還未計算隱形個案，估計當地每日染疫人數或達20至30萬人。

感染Delta者打齊針病毒量仍高

何栢良表示，七至八成人口接種兩劑疫苗能達至群體免疫，這個觀念已經「爆破」，並指感染Delta變種病毒的患者，即使已打齊兩針，病毒量亦相當高，在接種率最高的國家仍可引致超級群組爆發。

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