新冠肺炎｜確診數字超莆田 孫春蘭促廈門改善防疫工作

內地新冠肺炎本土疫情持續，前日除了黑龍江新增8宗確診外，福建新增20宗確診，其中17宗都來自廈門。福建現已累計報告438宗確診，廈門佔211宗，超出最先發現疫情的莆田(200宗)。國家衛健委福建工作組專家直言，廈門九成個案都出自同安區，當地環境衛生和條件相對較差，助長疫情傳播。連續5天在福建調研指導防疫的國務院副總理孫春蘭，要求廈門全力整改防疫薄弱環節。

央視報道，截至周二，廈門已進行三輪全民檢測，但仍未能摸清人群中可能感染的個案底數。報道引述國家衛健委福建工作組專家吳浩表示，同安區是工廠區，人群在相對密閉環境下聚集，病毒容易傳播，導致感染者較多，加上工人的個人防護和平時掌握的防疫措施都較弱，導致疫情擴散，引起社區傳播。



專家指傳播鏈複雜

吳浩還提到，在廈門發現新增個案的途徑仍有4種，分別是從密切接觸者中發現、全民檢測中發現、重點人群篩查中發現及主動就診時發現，意味傳播鏈相當複雜。

孫春蘭上周六至本周三都在福建調研指導防疫工作，大部分時間都留在廈門。她周三在廈門時強調，要按照問題清單、整改清單，針對社區防控管理、核酸檢測、隔離轉運、環境消殺、院感防控等方面存在的問題，逐條迅速、著力整改，並要加緊成立防控工作督導組，對防控鬆懈、落實不力、工作不到位者嚴肅追究責任。

新冠肺炎｜確診數字超莆田 孫春蘭促廈門改善防疫工作