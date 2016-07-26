新冠肺炎｜確診者曾遊玩 上海迪士尼閉園檢測

內地新冠肺炎本土疫情仍在蔓延，前日新增48宗確診，其中江西上饒市的疫情更可能經上海迪士尼樂園進一步擴散，一名來自上饒的上海迪士尼遊客昨在回程途中於浙江杭州確診，原在舉辦萬聖節活動的上海迪士尼昨傍晚緊急停止遊客進入，園內所有遊客離開時必須在出口處做核酸檢測。樂園今日和明日都會關閉。

上海迪士尼昨傍晚6時05分在微博發出通知，指接獲外省市協查通報，而為配合新冠肺炎疫情流行病學調查，樂園及迪士尼小鎮即時停止遊客進入，部分遊樂設施暫停運作，戶外演出繼續舉行；園內所有遊客離開時須檢測，並於24小時後再檢測一次，兩次結果為陰性，需繼續進行12天自主健康監測。上海地鐵11號線迪士尼站亦隨即封站，遊客檢測後乘當局安排的旅遊巴離開。至昨晚9時許，上海迪士尼再宣布，今日和明日暫時關閉樂園及迪士尼小鎮，並公布換票和退票詳情，又提到兩間酒店正常營業。

上海市疫情防控工作領導小組則發出緊急通知，要求前日及昨日曾進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的人士，立即向所在社區和單位/學校報告，進行2天閉環管理及12天嚴格社區健康管理，其中第1、2、7、14天要到就近指定醫療機構檢測，全程須佩戴口罩。通告提到，相關人士首兩天要暫停返工返學，留在家中，非必要不外出。有知情人士透露，上海迪士尼前日及昨日接待遊客近10萬人。

涉事上饒確診者姓占，上周五與姓楊同事一同搭G1382次列車到上海，前晚搭K287次列車返上饒。乘搭K287次列車期間，占女接獲上饒市疾控中心電話通知為確診個案的密切接觸者後，立即告知列車職員。兩女隨即獲車長安排就近落車，再由負壓救護車送至杭州的專責醫院。其中占女昨早初步確診，加上有發燒等症狀，覆核後證實確診。楊女則檢測陰性，無相關症狀。

江西黑龍江疫情與內蒙無關

上饒上周六報告今波疫情首宗確診，患者是鉛山縣葛仙山鎮葛仙村度假區仙村客驛餐廳員工，感染源頭未明，但與近期內蒙古、甘肅等地的疫情未見明顯關連。鉛山縣正展開全民檢測。該患者還有一名同事昨在九江市確診。

另外，黑龍江上周三起爆發的本土疫情來勢洶洶，截至昨零時已有55人確診，其中54宗都發生在黑河市愛輝區，1宗在哈爾濱市香坊區，患者來自黑河。國家衛健委指，病毒基因排序結果和流行病學調查顯示，黑龍江疫情與近期內蒙古、甘肅等地疫情無關，是由境外輸入病毒引起的新一輪疫情，已在社區傳播，且有擴散外溢風險。

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