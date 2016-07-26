新冠肺炎｜福建再增48宗本土確診 雲南爆1宗個案患者為福建人

福建新冠肺炎Delta本地疫情維持擴散，內地過去一日新增80宗新冠病毒確診病例，其中49宗是本土病例，除了1宗來自雲南，其餘都來自福建，當中莆田繼續是重災區，新增38宗確診，廈門多8宗，泉州亦新增2宗確診。至於一宗雲南的本土病例，46歲男患者是福建福州人，在瑞麗市集中隔離酒店重點人群核酸檢測中發現。

莆田疫情持續，學校成為今輪疫情的其中一個傳播點，已有超過50名兒童受感染，涉及多間幼兒園及小學。市衛健委指，目前防疫主要關注3個傳播鏈，包括引發今次疫情的新加坡返國男子的家族、男子太太上班的工廠及子女就讀的學校。廈門市委健委指，目前與首宗確診患者有關聯的感染人數持續增加，出現「1傳37」的情況，更加有二次傳播。

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