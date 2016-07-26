新冠肺炎｜福建增至364確診 廈門闢謠無禁航班火車往外地

福建新冠肺炎Delta變種病毒本土疫情持續，昨日新增28確診，而截至今日8時，全省累計確診人數達364人，其中莆田191人、廈門147人、泉州23人、漳州3人；無症狀感染3人，均在莆田發現。

對於有內地傳媒指廈門今起取消所有往國內其他城市的航班和火車班次，廈門機場今早闢謠稱，並無禁止國內航班離開廈門，而是建議航空公司按實際情況及時調整航班。「極目新聞」則引述航班查詢平台「飛常準」數據，指廈門今日仍有國內航班起飛，但出港率僅9%，有228個航班取消。「財聯社」記者則到廈門火車站實地視察，發現雖有班次停運，但仍有多班列車離開廈門。

孫春蘭：福建疫情防控正膠著

另外，國務院副總理孫春蘭繼續在福建調研指導防控工作，今日去到潭州和廈門。孫春蘭表示，目前福建疫情防控取得階段性成果，但仍存在不確定性，正處於膠著對壘狀態，不能盲目樂觀，更不能掉以輕心，只有將各項防控措施從快從嚴、落實落細，才能在關鍵時刻爭取更多時間、贏得更大主動。

她指示防控指揮系統要提高工作效率，並再加快核酸檢測速度，逢「陽」必報、逢「陽」即報，接報必查、先管後篩，做到應隔盡隔，堅決防止疫情外溢，同時要綜合評估風險人員活動軌跡，科學精準劃設社區封控「包圍圈」，將疫情風險控制在最小範圍。

福建四市近3萬人集中隔離

目前福建全省已設置296個集中隔離點，準備逾3.5萬間隔離房間。截至今日零時，莆田、泉州、廈門、漳州已追蹤並落實集中隔離29,355人；完成核酸採樣累計3,068.9萬多人次，完成檢測2,783.1萬多人次，其中莆田市已完成2輪全民檢測、仙游縣已完成3輪全民檢測、楓亭鎮已完成8輪全民檢測；廈門市完成2輪全民檢測、泉港區完成1輪全民檢測、同安區完成2輪全民檢測。

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