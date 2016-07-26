新冠肺炎｜私人處所強制用「安心」？聶德權：暫先做好政府場所安排

政府規定今日開始進入政府大樓、辦公處所及醫管局設施等必須使用「安心出行」程式。公務員事務局長聶德權在電台表示，明白有長者無智能電話，但仍會要求對方進入政府場所時，留下聯絡方式，同時會推動民間協助，期望可以向有需要人士提供廉價智能電話。被問及會否要求更多私人處所強制使用「安心出行」，聶德權指，私人場所有各自安排，目前會先做好政府場所的安排。

他又說，相信絕大部分市民對使用程序不會感到困難，假如有長者不懂使用，當局目前會彈性處理，以勸喻教育為主，並在有需要時為市民提供協助，希望市民盡快適應安排。他又指，獲豁免使用「安心出行」的人士，仍要留下正確資料，各部門會派員核對，在多人出入的場所例如街市，為免大排長龍，可能會改為以抽查方式代替逐一查核。

聶德權： 盼本周內公布打第三針安排

此外，聶德權指會在本周公布由專家委員會建議組別人士，接種第三針新冠疫苗的安排，目標本月中之前開始接種。他又提醒，今日起21間疫苗接種中心的開放時間會調整，周一、二、四及五縮短開放時間，改為上午10時至下午6時，周三則全日休息，周六及周日維持朝8晚8開放。他稱，接種中心未來運作安排會在年底開公布，因應接種需求再調整，中心數量可能會減至單位數，強調無法長時間維持大量接種中心運作。

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