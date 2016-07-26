新冠肺炎｜科大師生需打疫苗或檢測 何栢良：其他大學料將跟隨

為了對抗本地新冠疫情，多家機構相繼仿效政府做法，要求員工或學生若未接種新冠疫苗需自費檢測。香港科技大學亦公布，要求師生上載疫苗接種或檢測證明，否則不能進入校園。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，疫情影響全球，認為科大相關安排合理。

大學管理層應9月開學前和學生溝通

何栢良指，英美等接種率較香港高的地方疫情仍然有反彈，認為香港所有人都應接種疫苗，建議大學管理層盡早在9月開學前和學生溝通，多解釋接種疫苗必要性，並盡早宣布相關安排，相信本港其他大學未來將會跟隨科大，要求師生接種疫苗。

建議將「即日籌」擴展至12歲以上人士

何栢良又指，由上月29日為長者設立「即日籌」接種安排以來，只有2.5萬名70歲以上人士接種，認為政府降低年齡門檻的安排好，但仍要繼續提升長者接種率，包括增設更多流動接種站及安排專車接送。他提到若接種中心預約未滿，接種人數未達上限，相信政府會願意將「即日籌」擴展至12歲以上人士。

新冠南京首錄零確診 江蘇書記：全力支援揚州防控

疫苗｜「即日籌」明起放寬到60歲 營運機構歡迎料反應踴躍

打針即日籌擴至60歲 專家料新防輸入檢疫有效