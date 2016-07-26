新冠肺炎｜科學家發現「超級」抗體 可防新冠病毒及其變種

美國北卡羅來納大學和杜克大學研究員稱，他們發現了名叫DH1047的抗體，可保護人類預防感染新冠病毒和其變種病毒，以及其他類型的冠狀病毒，如沙士，相信有助對抗目前的新冠肺炎疫情，也可預防日後有冠狀病毒從動物宿主傳染給人類後的爆發。

可防止病毒複製

有關發現本月初在醫學期刊Science Translational Medicine刊登，研究員辨別出逾1,700種冠狀病毒抗體，其中50種可黏合新冠病毒和曾在香港爆發的沙士病毒，而當中一種DH1047抗體可黏合所有種類的冠狀病毒的細胞，不論在動物或人體身上，並中和廣泛種類的冠狀病毒及防止它們複製，除了預防感染新冠病毒外，還有助治療受感染的人士。

動物實驗顯示可預防感染Delta

研究員曾用老鼠做實驗，發現DH1047在老鼠接觸新冠病毒後，可保護牠們免感染，且對所有類型的病毒株都有效，包括傳染力高的Delta變種病毒。研究也對其他日後可能有機會傳染給人類的冠狀病毒做測試，它們亦可被DH1047中和。另外，實驗也顯示DH1047可減低已感染新冠病毒的動物，其與肺部有關病徵變得嚴重的機會。

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