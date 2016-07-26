新冠肺炎｜稱暫無計劃將打針與進入處所掛鉤 林鄭：倘有新一波疫情則要考慮

公務員事務局長聶德權近日指要提高疫苗接種率，以「全民接種」為目標，不排除將來或要求處所施加限制，只有接種疫苗的人士方可進入。特首林鄭月娥今日出席行會時被傳媒問到有關問題，她說暫時政府沒計劃將接種疫苗與進入處所直接掛鉤，惟倘若有新一波疫情時，政府迫不得已要考慮。

林鄭月娥稱，政府目前沒有計劃就打疫苗與進入處所有時間表，現時的D類處所的員工及顧客打針已經很安全，不過萬一有另一波疫情開始，就迫不得已要有這個考慮，例如之前曾經關閉一些處所，亦不希望學校再度停課，屆時可能會有規定。她又表示，政府接下來會盡力催促3個群組打針，包括工作人口、學生及長者，他說工作人口群組日常接觸好多人，流動性高於長者及小童。

林鄭月娥：延長多項寬免中小企措施 涉款34億元

此外林鄭月娥表示，行會上周通過多項延長中小企寬免措施，包括豁免或寬減收費等，措施最多延長至明年12月底，涉及特別受新冠疫情重創的航空、海事、物流、漁農、飲食、建造、旅遊及娛樂，估計寬減措施會達34億元，部分包括：

⚫延長額外四個月減收非住宅淡水水費及排污費75%

⚫商用車輛牌照費用及驗車費用延長豁免一年

⚫小型工程承建商註冊費用延長豁免或減免收費一年

⚫電業承辦商或電業工程人員註冊或續期申請費用延長減收一年

⚫政府物業內合資格租戶以及地政總署核下合資格的短期租約會提供75%租金以及費用寬減延長6個月

⚫中小企融資百分百擔保特惠貸款計劃將會延長至明年6月30日

⚫容許租用政府土地的小型企業現有租戶按現有租約條款續租至明年3月

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