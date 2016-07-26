新冠肺炎｜稱港第四波疫情終止 林鄭籲市民趁「空窗期」打針

特首林鄭月娥在行會前見傳媒表示，截至昨日，本港新冠疫苗接種率是51.9%，仍要改善，她形容香港第四波疫情已完全終止，目前靠外防輸入將病毒摒諸門外，但有時會百密一疏，呼籲市民在目前疫情難得處於的空窗期，盡快接種疫苗，因為再有疫情大爆發時，政府工作重點又會放到大規模檢測。

林鄭月娥另指，在選委會界別分組的一般選舉提名期上周五展開，到本周四將結束，截至昨晚共接獲885份提名表格，有35份是指定團體的提名表格，有850份是候選人的提名表格，形容提名情況踴躍。她相信資格審查委員會在政務司長領導下會密鑼緊鼓工作，審視每位獲提名的人士是否符合要求，由於時間緊湊，有關工作要在本月26日完成。

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