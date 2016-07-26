新冠肺炎｜約翰遜冀英格蘭如期本月19日撤銷防疫限制

英國單日新增逾27,000人確診新型肺炎，再有9名患者不治。英國目前有約86%成年人已接種最少一劑疫苗，超過63%完成兩劑接種。首相約翰遜希望英格蘭可按計劃在本月19日撤銷所有防疫限制措施，包括不再強制戴口罩，政府下周一會檢視最新數據，作最終決定。

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約翰遜表示，解封後，不再有法律限制，容許民眾知情下自行做決定，如何防控病毒。介時將結束1米社交距離限制，和強制戴口罩措施。不過指引提到民眾仍可選擇戴口罩，特別是確診人數上升，以及在密閉空間和不常見的人接觸時，明顯例子是身處擠迫的公共交通工具。上班族不再需要在家工作。所有商舖包括夜店可重開。球場、表演場地等，取消入場人數限制。探訪安老院等院舍時，亦不再限定人數。政府未來數天亦會公布復課、旅遊和自我隔離等措施的新安排。

約翰遜強調是否如期解除防疫限制，要待當局檢視數據，下周一會有最終決定。他警告距離新型肺炎疫情完結仍很遙遠，當地確診個案今月中，可能會升至單日5萬宗，死亡人數或會上升。