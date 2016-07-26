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新冠肺炎｜縮打針抵港檢疫期　酒店業憂對營運造成混亂
1 小時前
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新冠肺炎｜縮打針抵港檢疫期　酒店業憂對營運造成混亂
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新冠肺炎｜縮打針抵港檢疫期　酒店業憂對營運造成混亂

特首林鄭月娥昨公布，將分兩階段縮短抵港人士強制檢疫日數，如已接種疫苗、抵港時病毒檢測呈陰性、抗體血清測試呈陽性，將可縮減酒店強檢日數。屬於檢疫酒店的九龍維景酒店總經理廖惠民於電台表示，做法或對檢疫酒店行政安排造成混亂。

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廖惠民指，旅客抵港前會提前預訂14天房間，如抵港檢測後可以縮減檢疫期，旅客則可於入住酒店7天後退房，並無須繳付之後７天的房費，而相關房間難短時間內放租。

廖又指，為防酒店房出現「空窗期」，新政策實施後，旅客預訂房間時，酒店職員將預先詢問是否已接種疫苗，如已打針便可只預訂7天房間；一旦有關旅客抵港後，發現抗體測試不達標而需要檢疫14天，酒店會預留額外房間。他認為，新政策主要為方便商務客及回港留學生，預計對本港旅遊業幫助有限。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜縮打針抵港檢疫期　酒店業憂對營運造成混亂-272850
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