新冠肺炎｜羅致光：冀下月中物色第二間外傭檢疫酒店

在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外籍家庭傭工，本月30日起可來港工作。政府提供一間供外傭來港用作隔離檢疫的指定酒店，合資格外傭抵港需檢疫21日。勞工及福利局局長羅致光於一個電台節目中表示， 外傭來港需平衡防疫風險，冀下月中物色第二間外傭檢疫酒店。

羅致光料數以千計外傭符合來港防疫要求

羅致光指，難以估算香港現在欠缺少多少外傭，但2019年本港有約40萬名外傭，現時有不足36萬名，相信有大部分外傭受疫情影響無法來港，估計現時符合防疫要求來港的外傭數以千計。他指，明白外傭的需求大，提到疫情前每日有約500名外傭來港，現時檢疫酒店的數目一定不足夠。對於檢疫酒店房間是否先到先得，羅致光表示沒有「中央輪候冊」，預訂安排與其他檢疫酒店一樣，需要僱主或中介公司自行預訂機票、酒店等。

但要平衡家庭需要及防疫需求，所以要有序、逐步讓合資格外傭來港，他說初期容許到港外傭數目一定要少，又指菲律賓近日的疫情處於高峰期，防疫必須持謹慎態度，期望下月中能物色到第二間供外傭來港隔離的檢疫酒店。

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