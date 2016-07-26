新冠肺炎｜羅致光：院舍員工收緊至7日一強檢 外傭數種情況下可再來港

政府就新冠疫情放緩公布最新防疫措施。勞工及福利局長羅致光表示，截至7月底，逾25萬名院舍員工已接種第一針疫苗，並指目前有約64%安老院舍員工已接種疫苗，政府會收緊安老院舍定期檢測要求至7日一檢，在下月1日起，非健康理由未有接種疫苗員工，需要自費定期檢測，政府會停止發放檢測津貼，及為接種疫苗提供800元一次過津貼，以鼓勵員工接種。

羅致光指，經調整外防輸入措施後，外傭在數種情況下可以再次來港工作，包括已在本港完成接種後回鄉，以及已完成接種但需要完成合約後回鄉放假的外傭，都可來港完成檢疫後工作。本港亦會繼續與外傭來源地，包括菲律賓及印尼領事館聯絡，透過當地政府，確認外傭在當地完成接種紀錄的真確性，並在商討後會公布安排。

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