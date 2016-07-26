新冠肺炎｜美下月起放寬入境有咩條件？幾類人士免打針證明

美國總統拜登周一簽署指令，頒布外國旅客入境的最新規定，由11月8日起，包括中國、英國在內等及33個國家的旅客，若已完成新冠疫苗注射，可在提供檢測陰性證明下入境，18歲以下人士就算未有打針，亦可入境。

33個國家旅客打齊針+出發前3天陰性檢測可入境

33個可入境國家包括中國、英國、印度、南非、巴西、伊朗、愛爾蘭，以及26個歐洲神根公約國家，如法國、德國、比利時、荷蘭意大利、西班牙及葡萄牙等。這些國家旅客打齊針後，須提供出發前3天內所做檢測的陰性證明。

18歲以下及健康原因可免「針卡」

因健康原因不能打針、參與新冠疫苗測試計劃者，有緊急或人道理由者(需有美國政府信件證明)，也獲豁免提供打針證明，但須提供出發前1天的陰性檢測證明。

同樣獲豁免「針卡」的18歲以下人士，若與已打齊針的成人同行，須出示出發前3天的陰性檢測證明；獨行或與未打齊針的成人同行的18歲以下人士，則須提供出發前1天的陰性檢測證明。兩歲以下毋須做檢測。

新冠疫苗接種率低於10%國家人士亦豁免

此外，近50個全國成人疫苗接種率低於10%的國家，如埃及、尼日利亞、肯尼亞、伊拉克及剛果等地的入境者，也毋須提供疫苗證明，但須有政府信件，證明有重要原因需入境美國，而不是因為旅遊。

美國當局已要求航空公司配合新安排，其須協調核對旅客的疫苗證明，而美國疾控中心的檢疫人員將會抽查拭埗旅客，航空公司一旦被發現沒有執行規定，每宗將罰款約3.5萬美元。

美聯社稱，新規定是取代2020年1月起由時任特朗普政府訂定的安排，最初禁止大部分來自中國的非美國公民入境，其後伸延至巴西、伊朗、英國、愛爾蘭及大部分歐洲國家，拜登上台後再擴大限制至南非及印度，但近期受歐洲盟友，尤其是那些已對美國旅客放寬限制的國家施壓，要求「鬆綁」。

美國公民及永久居民 未打針須有出發前一天陰性證明

美國公民及永久居民方面，未打針者須出示出發前一天內所做檢測的陰性證明，已打針者則可提供3天內的檢測陰性證明。

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