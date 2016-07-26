新冠肺炎｜美國今向齊針旅客開關 接種未認可中國俄羅斯疫苗除外

美國周一起向已接種新冠疫苗的國際旅客解除入境限制，但接種未獲認可的中國和俄羅斯疫苗的旅客除外。美國自去年3月起因新冠肺炎疫情實施旅遊限制，當局提醒外國旅客在解禁後，機場可能會大排長龍。報道指，抵境旅客必須接種獲美國食品及藥物管理局(FDA)或世衛(WHO)批准的新冠疫苗，如接種了俄羅斯的「衛星5號」(Sputnik V)和中國的康希諾(CanSino)將不獲認可。至於獲美國認可的新冠疫苗包括輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、強生(Johnson & Johnson)和阿斯利康(AstraZeneca)。遊客亦須持陰性病毒檢測證明。

墨西哥陸路入境美國昨晚已現車龍

美國聯合航空預計，周一的國際航班旅客與前一周相比將增加約50%，達美航空的國際航點預售機票，與美國宣布開關前六星期比較，上升了4.5倍。美國當局亦提醒從陸路由加拿大和墨西哥過境，將可能遇見較長時間的等待。墨西哥通往美國的邊境站昨晚已開始現車龍，除了往美國與家人團聚的旅客，還有非必要的外勞。

英國旅客：孫兒出世逾一年首見面

英國旅客Bhavna Patel預訂了周一從倫敦飛往紐約的機票，首度見孫兒，過去逾一年只是透過FaceTime看著他成長。另一旅客Anna Zwing由德國法蘭克福飛往芝加哥，逾兩年來首度與男友見面，「我和男朋友都超級興奮，正以小時計倒數我們最終可重聚！」男友更興奮到睡不著覺。

美國過去一年多對非美國公民實施旅遊限制，包括來自歐洲的26個神根公約國家、中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國和愛爾蘭等33個國家的旅客。貿易組織U.S. Travel稱，那些國家佔了美國海外旅客53%，也失去墨西哥和加拿大的跨境旅客，估計自2020年3月起造成近3,000億美元(約2.34萬億港元)損失。