新冠肺炎｜美國公布病毒溯源報告 中方：毫無科學性和可信度

美國國家情報總監辦公室公在總統拜登早前要求下令進行的新冠病毒源頭調查報告，顯示美國的情報機構對病毒起源仍然存在分歧，新冠病毒源自自然界和實驗室洩漏的兩種可能性，都不能排除。

根據報告摘要，有4個情報機構在信心不足的情況下認為，病毒最初由動物傳給人；第五個情報機構在較具信心的情況下認為，首宗人類感染同實驗室有關。分析認為新冠病毒並非研發作為生物武器，並相信中國領導人在全球大流行前不了解這種病毒。 美國國家情報總監辦公室指，需要中方合作才可就病毒起源達致結論。

拜登在聲明指中國一開始就阻撓調查病毒源頭，強調美國在得到答案前不會罷休。

中方：美方對中國進行「有罪推定」

中國駐美使館發表聲明，批評美方的報告由美國的情報部門「杜撰」，毫無科學性和可信度，誣衊中方阻撓國際調查，對中國進行「有罪推定」，拒絕共用資訊並指責他國。

聲明指，白宮同日就新冠病毒溯源調查發布聲明，妄稱中方阻撓溯源工作的國際調查，缺乏透明度，企圖糾集有關夥伴方對中方施壓。中方對此堅決反對、強烈譴責。

聲明強調，疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任原則，第一時間對外介紹、對外分享病毒基因序列、對外開展抗疫合作，但美方情報部門出台報告，說明美方一意孤行在政治操弄的錯誤道路上愈走愈遠。

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