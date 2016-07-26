新冠肺炎｜美國前國務卿鮑威爾染新冠肺炎病逝 終年84歲

美國首位黑人國務卿鮑威爾因新冠肺炎併發症逝世，終年84歲。家人指鮑威爾已完成新冠疫苗接種，並稱「我們失去了一位出色和細心的丈夫、父親、祖父和傑出的美國人。」家人的聲明未有透露鮑威爾接種了哪款疫苗、有否注射增強劑，以及何時入院和是否患長期病導致病重。

3共和黨籍總統執政時期任要職

鮑威爾1937年在美國紐約出生，是牙買加移民後裔，軍人出身的他曾參與越戰，在過去數十年為美國最著名黑人人物之一，曾在3名共和黨籍總統執政時期出任要職，包括在1987年至1989年列根總統時期，出任國家安全顧問；在老布殊出任總統、於1991年波斯灣戰爭時期，成為歷來最年輕及首名黑人美軍參謀長聯席會議主席，指揮美軍領導的聯軍在戰爭中將伊拉克軍隊驅離鄰國科威特。鮑威爾在前總統喬治布殊政府出任國務卿，公職生涯登上高峰。鮑威爾死訊傳出後，美國各界紛表哀悼，喬治布殊讚揚他的貢獻，稱很多總統依靠鮑威爾的建議和經驗，也是美國總統喜愛的人物，曾兩度獲總統自由勛章。

指證伊拉克擁大殺傷力武器 「洗衣粉事件」成污點

鮑威爾出任國務卿期間，喬治布殊政府指伊拉克擁有大殺傷力武器，在2003年3月入侵伊拉克，鮑威爾也留下人生污點。當年鮑威爾在聯合國會議上拿出一瓶白色粉末，力證伊拉克總統薩達姆政權擁有生化武器，被稱為「洗衣粉事件」。戰爭結束後，在伊拉克未有發現生化武器，美國情報機構亦承認對伊拉克的有關評估「大錯特錯」。鮑威爾承認這是他的污點，他感到非常後悔及生氣。

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