新冠肺炎｜美國淋巴癌女子病毒難清症狀持續 患病期長達335日

新冠肺炎一宗罕見病例：美國一名患淋巴癌(Lymphoma)後康復的女子去年春季確診後接受治療，之後多次檢測均呈陽性，且症狀持續，需要吸聞氧氣，直至今年4月體內病毒才完全清除，是有紀錄最長的患病期，病毒留在體內長達335日。

《科學雜誌》(Science Magazine)報道，根據一項於網站「medRxiv」上載、未經同行審視的最新研究，該名47歲女子去年春天因感染新冠肺炎入住馬里蘭州國家衛生研究院(NIH)，經治療後，之後多個月檢測一直呈陽性，但體內病毒量已降至極低水平。可是，今年3月，其病毒量水平又大幅回升。

症狀持續 時好時壞

研究員將女病人去年春天的病毒樣本基因組與她較近期的樣本作比對，發現病毒株相同，顯示她並非第二次受感染，而是病毒留在她體內接近一年。期間，女病人症狀持續，時好時壞，需在家吸聞氧氣。她其後再入院接受新冠肺炎治療，體內病毒最終清除，本年4月至今，多次檢測均呈陰性。

女患者接受抗癌治療 致免疫系統變弱

《科學雜誌》報道，病毒長時間留在女病人體內，可能與她早年接受淋巴癌治療導致免疫系統變弱有關。女病人約3年前接受過CAR T細胞療程，但該療程導致製造抗體的B細胞量大減，因而削弱其免疫系統。

醫學界早有研究顯示，免疫系統變弱的人感染新冠肺炎後，病毒留在體內的時間較長，例如華盛頓一名白血病(leukemia)患者，病毒留在體內70日。因病毒長留體內，研究員可透過分析上述淋巴癌女病人及其他長期病患者的病毒樣本，可以追蹤到病毒如何演變，而在淋巴癌女病人個案中，研究員發現病毒已出現兩項令基因組若干部分消失的變異。報道指，儘管病毒長期留在體內的情況甚少發生，但這可能導致出現新變種毒株，因為病毒在體內有更多時間和空間作變異。

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