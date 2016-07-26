新冠肺炎｜美國衞生官員料當地或日增至20萬宗

美國衞生官員警告，國內新增新冠病毒確診個案可能升至每日20萬宗。

美國國家衞生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)接受《霍士新聞》(Fox News)訪問時指，美國仍有9,000萬人尚未接種新冠疫苗，加上Delta變種病毒來勢洶洶，若每日新增確診宗數在未來數周增至每日20萬，他不會感到驚訝。

柯林斯說，關注疫苗效力可能開始減退，而Delta變種病毒上月才開始在美國肆虐，相信未來數星期公布的感染數據，有助當局決定是否為國民注射加強劑。他透露，當局可能在未來數星期決定，是否為美國人接種新冠疫苗加強劑，預料首先接種的包括醫療護理人員、住在安老院的長者及其他年長人士。

福奇：有需要時為民眾注射第三針

美國國家過敏症及傳染病研究所所長福奇則表示，當局持續評估不同組別民眾是否需要注射第三針為加強劑，重申已準備好在有需要時為民眾注射第三劑疫苗，但未有交代時間表。

美國上星期平均每日新增12.9萬宗新個案，由上月初以來持續上升。根據美國約翰霍普金斯大學的統計顯示，美國確診感染新冠肺炎人數累計逾3,666萬人，累計有逾62.1萬人不治。

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