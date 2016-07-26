新冠肺炎｜美國解禁旅遊限制 商務部長料將可創造大量就業

美國周一(8日)起放寬入境限制，讓33個國家已接種新冠疫苗的旅客，在入境後豁免隔離，結束為期超過18個月的國際旅行限制，多國航班陸續抵達美國各地機場。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)指，讓完成接種疫苗的外國遊客免隔離入境後，將會創造大量的就業機會。

美國同時重開陸路及水路口岸，從墨西哥及加拿大入境的已接種疫苗旅客，甚至不用出示陰性檢測證明。在紐約甘迺迪國際機場，不少到步乘客表示，期待已久，終於可跟分隔多時的親人團聚。聯合航空總裁Brett Hart表示，周一將接待3萬名乘客，按周增加約50%。

商務部長指遊客將創造大量就業機會

雷蒙多表示，在2019年，即全球疫情之前，旅遊業為美國經濟貢獻約3,000億美元，大約10%的美國出口與外國旅客有關，美國重新讓完成接種疫苗的外國遊客免隔離入境後，將會創造大量的就業機會。

另外，美國政府早前要求汽車製造商及晶片公司等，星期一之前向商務部提交數據，以提高供應鏈的透明度。雷蒙多表示，過去兩星期致電供應鏈上多間公司的高層，對方都保證會提交強大及完整的數據，相當配合，相信有關公司都會在期限前自願提交數據。

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