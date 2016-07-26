新冠肺炎｜美國駐港澳總領事館員工初步確診 衞生署正跟進是否復陽 (更新)

【21:19更新】衞生署表示，衞生防護中心初步調查資料顯示，涉事美國駐港總領事館職員早前可能曾在美國確診新型肺炎，中心正與美國衞生當局跟進，以確認個案是否復陽個案、或是新感染個案，流行病學調查仍在繼續。

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【20:11更新】美國駐港澳總領事館今日(5日)宣布，一名沒有接觸公眾的員工初步確診新型肺炎，領事館明日(6日)將暫停服務以等候測試結果，同時會進行深層清潔和消毒。若個案最終確診，本港連續28日「零本地確診」的紀錄或斷纜。

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領事館表示，所有原訂明日進行的美國公民服務和申請將會取消，在重新編排日期後會盡快聯絡受影響人士。領事館並強調自爆發疫情以來，抵港的領事及其家屬一直有嚴格遵守港府的入境、檢測及檢疫要求。

今年3月，一對在美國駐港澳總領事館工作的文員夫婦(#11319-11320)亦確診，他們居於半山區帝景園3座。