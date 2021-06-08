新冠肺炎｜美媒：美機密報告指病毒從武漢實驗室洩漏假設「貌似有理」

《華爾街日報》(WSJ)及美國有線新聞網絡(CNN)引述消息報道，美國政府的國家實驗室一份機密報告得出結論，指稱新冠病毒從武漢實驗室洩漏的假設「貌似有理」，值得進一步調查。

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美國兩位專家Stephen Quay博士和加州大學柏克萊分校物理教授Richard Muller周日(6日)在《華爾街日報》撰文，聲稱新冠病毒的「罕見」基因排序，從未在自然界冠狀病毒見過，新冠病毒從實驗室洩漏的假設有強力的科學根據。《華爾街日報》再引述消息人士報道指，美國加州的勞倫斯利弗摩國家實驗室的情報部門，去年5月進行相關研究，據說是美國政府首次認真研究實驗室洩漏和動物傳人兩種競爭假設，一名曾經閱讀報告的人指，內容就進一步研究實驗室洩漏的可能性，提供強而有力的論據，實驗室洩漏的假設是「貌似有理」(plausible and deserves further investigation)。

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CNN引述4名知情人士報道，特朗普政府的國務院去年10月下旬收到這份研究，要求提供更多資訊，這份研究十分重要，因為涉事的國家實驗室受外界尊敬，觀點亦同去年春季幾乎肯定「病毒最先從動物傳人」的主流看法不同。 國務院在今年1月中，發布為何新冠疫情可能源自實驗室洩漏的一系列推測原因，當中提到美國政府有理由相信，武漢病毒研究所多名研究員於前年秋天已經不適，症狀同新冠病毒或季節性流感一致。

美國總統拜登早前要求情報人員加倍努力調查新冠肺炎病毒的源頭，90日向他提報告，並強調會同夥伴向中國施壓，提供所有相關數據及證據。