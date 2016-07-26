新冠肺炎｜美抵港男初步確診變種病毒 上月18日曾至書展者須強檢

衛生署昨日公布一名32歲男子初步確診，並帶有L452R變種病毒株，他上月底前往美國，8月5日返港，潛伏期內於7月15日至25日期間在港居住，曾到過的12個指明地方被納入強制檢測公告，包括8間食肆，如荷李活商業中心Elephant Ground、中環國際金融中心商場鋪翡翠拉麵小籠包。另此，他在7月18日上午11時至下午2時曾到訪香港書展，任何人在指定日期及時間同場，均需強制檢測。12個被納入強制檢測的地方可瀏覽這個網頁。

香港貿發局表示，由於一名初步確診感染新型冠狀病毒人士，曾於7月18日到訪於灣仔會展舉行的香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界展覽，任何人士曾於當日上午11時至下午2時，身處這3個活動，必須在最遲下周一(9日)接受病毒檢測。貿發局已通知有關展商及員工，嚴格遵從有關規定。

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