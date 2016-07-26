新冠肺炎｜美研究「超級抗體」 輕易中和已知變種病毒

新冠肺炎變種病毒令多地出現疫情回升的趨勢，美國有研究團隊發現一種名為「SARS2-38」的超級抗體，能中和所有已知的新冠肺炎病毒變異株，將有助於開發治療方法和疫苗。

美國聖路易斯華盛頓大學醫學院的科學家研究了43個樣本，並分析了它們防止感染武肺病毒原始毒株的有效性，之後選出9種中和能力最強的抗體在老鼠身上測試，最終篩選出2種防護效力「最好」的抗體。

在使用這2種抗體進行一系列變種毒株的測試後，最終研究人員發現抗體SARS2-38能夠輕易中和目前已知的所有變種毒株，包括4種值得關注的變種病毒(Alpha、Beta、Gamma、Delta)，2種需留意變異株(Lota、Kappa)，以及其他被視為潛在威脅的罕見變異株。

未來病毒突變仍能保持防護效力

研究報告中指出，SARS2-38抗體最大特色就是能夠附著在新冠病毒棘蛋白上，在對比近80萬條新冠肺炎病毒的基因序列後，只有0.04%出現「逃逸突變」(escape mutations)，SARS2-38抗體幾乎不會受到突變的影響，意味將來病毒出現更多變異仍能保持其防護效力，而且研究人員可以將SARS2-38與其他抗體結合使用，開創出對付變異病毒更有效的組合療法。

聖路易斯華盛頓大學醫學院教授Michael S. Diamond指出，SARS2-38抗體既具有高度中和性，也具有廣泛中和性，對於抗體來說，這是一種不尋常的、非常理想的組合。該研究結果發表在華盛頓大學的官方網站及醫學期刊《免疫》(Immunity)。

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