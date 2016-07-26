新冠肺炎｜美議員拒戴口罩至少20次 面臨4.8萬美元罰款

美國喬治亞州眾議員Marjorie Taylor Greene向來反對強制戴口罩及接種新冠疫苗，近日傳出她因拒絕在眾議院內戴口罩至少20次，面臨4.8萬美元，折合約37.7萬港元罰款，但仍有上訴機會。

綜合報道，Greene的發言人證實，Greene在過去1年，因拒絕在眾議院會議廳內戴口罩，累計被罰20次、總金額達4.8萬美元。Greene的辦公室也媒體出示眾議院警衛官William Walker上月28日發給Greene的信件，提及Greene今年5月18日沒戴口罩被警告1次，隔日因為依然故我，首次被罰500美元，隨後再犯將每次罰款2,500美元； Greene由7至10月19次被發現沒戴口罩記錄，亦被警衛多次提醒要戴口罩。

被罰議員稱會繼續對抗專制命令

面對罰款，Greene表明，她將繼續在眾議院對抗專制的民主黨命令，「我不想美國民眾孤立無援」。

根據眾議員規定，若不服罰款可以上訴，不過，Greene先前曾對至少1宗罰款提出上訴，但未獲推翻。此外，罰款將從其年薪17.4萬美元中扣除。

德州眾議員Louie Gohmert去年7月確診新冠肺炎後，眾議院同月首度宣布強制戴口罩。