新冠肺炎｜美國默克藥廠研新藥減50%死亡風險 可望成首款獲准新冠口服藥

肆虐全國的新冠肺炎或將有口服藥醫治！美國默克藥廠正研發抗病毒口服藥物molnupiravir，近日公布第三期臨床試驗結果，顯示molnupiravir可降低死亡或住院風險五成，藥廠將盡快尋求美國緊急使用授權並會向世界各地提出申請，如果獲准，將成為市面上第一種獲得核准的對抗新冠病毒口服用藥。

默克藥廠早前於全球展開涵蓋1,850人的第三階段臨床試驗，試驗結果日前出爐，顯示接受藥物治療的患者中，30天內，有7.3% 的人住院或死亡，安慰劑組有14.1%出現這個情況；過了這段時間之後，藥物組無人死亡，安慰劑組就有8人死亡。負責監控實驗過程的獨立專家委員會對研究結果非常滿意，並建議可提前結束第三期人體臨床試驗。

早前美國政府宣布與默克藥廠簽約，一旦藥廠研發的新冠肺炎實驗性口服治療藥物，獲取FDA緊急使用授權，美國當局將會斥資12億美元，購買170萬份治療藥物。默克藥廠期望在今年年底前，產出超過1,000萬份治療藥物，藥物療程為5天。

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