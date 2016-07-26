新冠肺炎｜聖誕假大批留學生返港 李漢城料檢疫酒店增至1.2萬間房

聖誕新年假期將至，酒店業預料屆時將會有大批留學生返港。香港酒店業主執行總幹事李漢城透露，政府已聯絡業界商討增加檢疫房間數目，初步估計會增加約2,000間房，至共約1.2萬間，相信政府稍後會作出公布。

李漢城於港台節目稱，預計當局會主要招攬中價、四星級以下酒店，相信較符合市場需求，但認為亦會有人不介意預訂五星級酒店「住舒服啲」。他建議，政府可向航空公司索取資料，以較準確估算聖誕新年返港人數，評估檢疫酒店房間需求。

檢疫酒店公開部分設施沒問題

對於早前有專家質疑，當局容許檢疫酒店部分設施對外開放，如食肆、泳池等，或會構成傳播風險，李漢城認為現行做法沒問題，重申當局會事先嚴格檢視酒店防疫安排，包括是否有分隔通道、換氣量是否足夠等，其後亦會定期巡查，確保符合安全要求。他強調，如果相關設施丟空不用，會對酒店生意造成影響，但若港府最終確定暫停安排，業界亦會配合。

目前供外傭檢疫的酒店只得荃灣絲麗酒店，李漢城指，一早已向政府反映數量不足，促當局盡快找多一至兩間，以增加供應量，但強調最終決定權在於政府。

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