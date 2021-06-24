新冠肺炎｜廣告聲稱「15秒K.O.新冠病毒」 通訊局裁定無綫違規發勸諭

通訊局表示，接獲6宗有關無綫電視翡翠台播放的一則除菌液廣告，聲稱「僅用15秒就幫你K.O.新型冠狀病毒」，涉沒有顯示任何評估或研究的原始資料和進行日期，經審議後裁定無綫違反《電視廣告守則》投訴成立，決定向無綫發出勸諭，敦促遵守有關條文。

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投訴指，有關廣告涉以誇張及誤導手法，令觀眾相信該產品能百分百殺死或消滅新冠病毒；沒有顯示任何評估或研究的原始資料和進行日期，及沒有提供支持有關聲稱的憑據；以及可能違反《不良廣告(醫藥)條例》。

通訊局經審議後，認為有關聲稱有憑據支持，但廣告只顯示5秒「了解更多」的二維碼，不能視作已遵照《守則》規定，故裁定投訴成立。而就違反《條例》，通訊局考慮衛生署意見後，認為沒有顯示廣告違規。