新冠肺炎｜自由行疫情蔓延10省市 北京疾控：屬Delta變種病毒

內地自本月17日起發現的新一波新冠肺炎疫情，已隨著多個西部自由行團體擴散至北京、河北、甘肅、內蒙古、寧夏、陝西、貴州及湖南，並蔓延到湖北和青海。根據各地衛健委通報，截至昨日下午最少51人確診、7人無症狀感染，其中內蒙古阿拉善盟額濟納旗在首輪全民檢測發現8確診。北京昨再增1確診，為豐台區確診者妻子，當地疾控中心同時公布病毒基因排序結果，為Delta變種病毒，與近期甘肅、陝西等地個案屬同一傳播鏈。

內蒙古疾控中心昨亦公布，額濟納旗其中2宗本土個案的病毒為Delta變種病毒。額濟納旗達來呼布鎮昨升級為疫情高風險地區，該鎮「桐楠閣餐廳」已有最少5員工、17自由行食客確診，該17名食客包括今波疫情最先確診、來自上海和寧夏銀川的8名自由行團友，以及5名來自甘肅蘭州、4名來自浙江杭州的自由行團友，3波食客分別在陝西西安與銀川、蘭州及寧夏吳忠確診。

湖北河北新增患者曾遊內蒙甘肅

湖北天門市前日有2名來自廣州的長者確診，2人上月25日起出發，自駕遊內蒙古和甘肅，途經湖南、湖北、陝西等地，本月9至11日在額濟納旗的行程與上海自由行團友重疊，其中一人13日起咳嗽、頭痛。河北保定昨新增2宗無症狀感染，患者亦曾在本月5至16日去過額濟納旗、甘肅張掖嘉峪關等上海自由行團友去過的景點。

蘭州一班火車13人確診

上周五由甘肅玉門開往蘭州西站的D2746次列車則最少有13人確診，最新確診患者來自青海海東市，而最先確診的是上述蘭州自由行5名團友，同車廂隨後有7人確診，其中4人同屬一個來自雲南昆明的西部旅行團，另外3人是蘭州居民。該旅行團目前仍在蘭州，16名團友已隔離。

截至昨午4時，甘肅在今波疫情累計15確診、1無症狀感染，是感染個案最多的省份，其中蘭州佔12確診、1無症狀感染，張掖佔3確診。蘭州所有人前日起非必要不得離開當地，若需離開須持48小時內核酸檢測陰性證明，經蘭州火車站出省人士，更須持24小時內核酸檢測陰性證明入站。所有中小學、幼稚園昨起停止面授課堂，大專院校封閉式管理。

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