新冠肺炎｜自由行疫情蔓延10省市 北京疾控：是Delta變種病毒

內地自本月17日起發現的新一波新冠肺炎疫情，已隨著多個西部自由行團體擴散至北京、河北、甘肅、內蒙古、寧夏、陝西、貴州及湖南，而且進一步蔓延到湖北和青海。根據各地衛健委的通報，截至今日下午最少有51確診、5無症狀感染，其中北京今日再新增1宗確診，累計2宗。北京疾控中心同時公布當地確診個案病毒基因排序結果，為Delta變種病毒，與近期甘肅、陝西等地個案病毒同源性較高，屬同一傳播鏈。

內蒙古疾控中心今晚亦公布阿拉善盟額濟納旗其中2宗本土個案的病毒基因排序結果，均為Delta變種病毒(B.1.617.2進化分支)。

甘肅同班次列車已有13人確診

青海海東市今日新增1人確診，患者上周五乘搭D2746次列車到甘肅蘭州，從新聞報道發現甘肅蘭州周二確診的患者也在同日乘搭同一班次列車後，主動向相關部門報備並於昨日檢測，結果為陽性，經複核後今日凌晨確診。

D2746次列車由甘肅玉門開往蘭州西站，該班次列車目前已有13人確診，除了青海患者外，還有最先確診的蘭州自由行5人，以及與該5名確診者同車廂的7人，其中4人同屬一個來自雲南昆明的西部旅行團，另外3人是蘭州居民。該旅行團目前仍在蘭州，16名團友全被隔離。

蘭州中小學幼稚園停面授課堂

截至今午4時，甘肅在今波疫情累計15確診、1無症狀感染，是今波疫情中最多個案的省份，其中蘭州佔12確診、1無症狀感染，張掖佔3確診。蘭州昨關閉所有景點，麻將館、戲院等相對密閉場所停業，並要求非必要不離開蘭州，若需離開須持48小時內核酸檢測陰性證明。全市昨晚起擴大檢測範圍，24小時無間斷檢測；所有中小學、幼稚園今起停止面授課堂，大專院校封閉式管理。經蘭州火車站出省人士，昨起必須持有24小時內核酸檢測陰性證明，方可入站。

廣州長者西部自駕遊 湖北確診

湖北天門市昨日新增2人確診，患者來自廣州，分別是72歲的伍先生及67歲的劉先生。兩人上月25日出發，輪流開車自駕遊內蒙古和甘肅，途經湖南、湖北、陝西等地，本月9至11日在內蒙額濟納旗的行程，與今波疫情最先確診的上海自由行夫婦有重疊。至上周三，伍先生開始咳嗽、頭痛，以為是高原反應或者舊疾，自行服用中成藥。兩人上周五回程，本周二在湖北天門市落腳，期間一直無留意疫情報道，直到發現回廣州需要核酸檢測陰性證明，才於昨日到醫院檢測，隨即確診。

北京再增1確診 屬甘肅陝西等地傳播鏈

北京今日新增的確診患者，是周二確診患者的妻子，所感染的病毒株為Delta變種病毒，與近期甘肅、陝西等地報告的個案病毒同源性較高，屬於同一傳播鏈。新增患者的丈夫上周五乘搭K42次列車，臥鋪與寧夏銀川確診者相鄰。該銀川確診者是今波疫情最先確診上海夫婦的西部自由行團友，該對夫婦與另外5名團友均在陝西西安確診，曾陪他們遊西安的一名西安本地人亦確診。

內蒙達來呼布鎮升級高風險地區

內蒙古阿拉善盟額濟納旗達來呼布鎮則在今日升級為疫情高風險地區。達來呼布鎮「桐楠閣餐廳」已有5名員工確診，曾在該餐廳用膳的上海自由行8人、蘭州自由行5人及浙江杭州自由行4人亦先後確診。額濟納旗隨即展開全民檢測，並於今日公布初步結果，共發現8人確診。目前額濟納旗累計13宗確診。

阿拉善盟阿拉善左旗昨新增1宗個案，與今波疫情無明顯關聯。患者本月4日出發，與家人自駕遊四川，上周一回到阿拉善左旗巴彥浩特鎮住所，之後一直在鎮內活動，上周六自駕去額濟納旗策克口岸，周日晚上回到阿拉善左旗。二連浩特市則在昨日新增2宗確診，累計9宗，與今波自由行疫情暫無關聯。

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