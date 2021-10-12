新冠肺炎｜成田機場推停機坪拍婚照 新人與夢想A380拍照好興奮

新冠肺炎疫情重創全球航空業，日本成田機場為了開拓錢源，近日推出讓新人在停機坪與飛機一起拍婚紗照的服務，是疫情下客運量大減才得以實現的夢幻婚照體驗。

機場、航空公司與酒店合作

NHK等媒體報道，疫情導致許多新人延期辦婚禮或蜜月旅行，成田國際機場公司(NAA)、航空公司和機場附近酒店合作，推出在停機坪與飛機拍婚紗服務。服務獨特之處在於，平常日子裡，停機坪不開放給民眾入內。再者，日本兩大龍頭航空公司，日本航空(JAL)及全日空(ANA)分別安排一架中型波音787客機供拍攝。

成田國際機場公司表示，受疫情影響，許多國際線航班減少或停飛，才能實現這樣的企劃，疫情前機場起降飛機，旅客也很多，很難像現在這樣讓人走進停機坪拍照。

新人興奮：留下美好回憶

28歲的上班族角田敬與他25歲的妻子裕香，周一分別穿著燕尾服與白色婚紗，滿臉笑容地在停機坪及客運大樓等地點拍照。他們2019年8月登記結婚，因為疫情導致婚禮二度延期，計劃今年11月補辦婚禮。

角田敬受訪表示，可以在機場平常看不到的地方拍照，真的很開心。裕香則稱，可近距離看到喜歡的飛機，將成為她一生的回憶，希望能早日讓父母看到這些照片。

拍攝期間，全日空以海龜圖案塗裝的A380空中巴士正好從附近經過，兩人興奮合影。裕香欣喜表示，她的夢想就是搭這架飛機到夏威夷度蜜月。

在成田機場停機坪拍婚照服務，將提供至12月24日，費用包括服裝等為37萬1,000日圓(約2.5萬港元)起，已有14對新人預約。