新冠肺炎｜花甲奧巴馬慶生 400賓客無戴口罩狂歡惹爭議

美國前總統奧巴馬上周六(7日)晚在麻省瑪薩葡萄園的豪宅內舉行派對慶祝60歲生日，約400名賓客參加，其間被拍到與賓客接觸及跳舞時沒有戴上口罩，涉嫌違反新冠防疫指引，引起爭議。

從赴會女歌手巴杜(Erykah Badu)的Instagram影片中留意到，生日派對在一個大帳篷內舉行，賓眾似乎樂極忘形，不戴口罩便進入舞池，奧巴馬拿着麥克風跳舞，期間沒有戴上口罩，忘形與其他嘉賓擁抱。相關帖子到了翌日早上已被刪除，惟影片已在互聯網傳播。

樂壇天后Beyonce及歌手丈夫Jay-Z、導演史提芬史匹堡、演員Bradley Cooper等均有出席。

工作人員稱派對賓客已由700人減至400人

聯邦政府已將麻省多個地區列為新冠病毒傳播高風險區域，包括瑪薩葡萄園。州府官員也敦促民眾即使已經接種疫苗，仍需在室內公共場所戴上口罩。在派對舉行之前，已有輿論質疑這次活動是否合適。在爭議聲之中，奧巴馬的辦公室一度表示，派對規模將會縮減，只會邀請親朋好友。有工作人員透露，原定賓客約有700人，縮減後仍達400人之多。

影片引起不少共和黨人批評，民主黨呼籲民眾戴口罩，遵守防疫措施，但這個活動反映他們不相信這個說法。共和黨眾議員斯特凡尼克稱，派對的規模顯然不是按他們所說已經縮減。

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