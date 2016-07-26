新冠肺炎｜英俄增逾4萬宗確診 法國9月中以來重上五位數

歐洲的新冠疫情有升溫跡象，俄羅斯和英國周三(3日)的新增確診數字單日都超過4萬宗，俄羅斯部分地區延長停工令，法國確診個案自9月中以來重上五位數。

俄羅斯的新冠疫情經過一日短暫回落至約3.9萬宗後反彈，周三的新增病例高達40,443宗，是過去7日中第五天衝破4萬大關，另外有1,189人感染新冠病毒死亡。

俄羅斯正實施為期一周的全國停工令，至今已有5個區宣布原定星期日結束的停工令會至少維持多1星期，與白俄羅斯接壤的斯摩棱斯克區則決定延長停工令至下周三。至少有多3個區正考慮是否延長停工令。不過，首都莫斯科和周邊地區表明不會延長停工令。

英國周三錄得41,299宗新增確診，另外217人病殁。英格蘭副首席醫療官范塔姆指出，太多人相信疫情已過去，事實上英國的感染率，依然比歐洲大部分國家高，警告國民將迎接艱苦的冬季，擔心死亡數字出現上升跡象，顯示病毒開始攻破較大年齡組別的防線。

法國擬准18歲以上民眾打第三針

法國亦新增10,050宗新冠病毒確診個案，是自9月中以來，首次重上五位數，因染疫入院的人數也比前一日增加84人，是近兩個月以來單日最多。過去一周有58名患者，需轉入住深切治療部。

法國成年人口有88%已完成接種2劑新冠疫苗，65歲以上人口，有約36%接種了第三劑加強劑，當局未有跟隨歐洲藥品管理局(EMA)建議，容許所有18歲以上人口都接種加強劑，不過衞生部門有意改變做法，有官員指，疫苗保護效力會隨時間遞減，長者及高危群組別以外的人士都可能受感染威脅，預期專家組會在未來數天作出合適建議。

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