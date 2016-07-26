新冠肺炎｜英單日確診創近5個月新高 政府：下月可如期解除限制

英國疫情反彈，單日新增逾2.2萬宗新增確診，較前一日的1.4萬宗急增六成。 但首相約翰遜仍然認為，英國有望如期在下月19日撤銷防疫限制。

英國單日新增逾22,800宗確診個案，創1月底以來的新高，但死亡個案較前一日少，回落到單位數的3宗傳媒統計近一星期的個案較對上一周急升七成。

首相約翰遜表示，在下月解封限期之前，將會注射多500萬劑疫苗，他與所有科學顧問都愈來愈清楚，下月19日是真正的「終點」，大家可以回復到疫情之前的生活。

夏國賢：對民眾自由的限制必須結束

接替辭職的夏國賢出任衞生大臣的賈偉德首次到國會發言，表示看不到有何原因要押後撤銷防疫限制，對民眾自由的限制必須結束，他強調雖然確診有增加，但死亡個案維持低位，他又指，解除限制不會零風險，但大家都知道無法徹底消滅新冠病毒，要學習共存，防疫措施亦必須終結。

