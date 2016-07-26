新冠肺炎｜英研發室內警報器 可從口氣或皮膚氣味偵測到染疫者

煙霧警報器見得多，可曾想像將來室內會安裝可偵測新冠病毒的警報器？英國科技公司Roboscientific正研發一部可安裝在機艙、護理院舍、課室和辦公室等公眾地方天花板或牆上的新冠病毒警報器，稱其感應裝置可偵測到染疫者皮膚或口氣裡因化學變化所產生的獨特氣味，從而找出染疫者。

其原理是，新冠病毒會改變構成人體氣味的揮發性有機複合物(VOC)，形成獨特的「指紋」，這部裝置吸收氣味後可在15至30分鐘內完成分析，一旦發現室內有人染疫，便會把偵測結果透過SMS或電郵傳送至相關人士。若發現室內可能有人「中招」，負責單位便可要求在場人士接受病毒檢測，以找出染疫者。

初步測試百分百準確

在倫敦衛生及熱帶醫學學院(London School of Hygiene & Tropical Medicine)與杜倫大學(Durham University)進行的初步測試中，54人捐出帶有其氣味的襪子，其中27人是新冠病毒無症狀或輕症感染者，另外27人並沒染疫。結果顯示，在為期兩日的測試中，該警報器的準確率高達100%，但研究員指，這警報器的研發仍處於初步階段，需進行更大規模的研究和測試，以確認其效用。

另設便攜式

除了室內掛牆，Roboscientific亦正研製便攜式，可從口氣樣本、皮膚拭子樣本或用過的口罩，測出新冠病毒。預計警報器售價約5,000英鎊(約54,785港元)，今後推出市場，將有助大幅減少核酸檢測(PCR test)等病毒篩檢的次數。