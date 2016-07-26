新冠肺炎｜英研究︰染印度變種新冠死者 近30%人打齊兩針

英國原定於本月21日全面解封的計劃，因新冠肺炎疫情反覆恐怕落空之際，當地傳出感染「Delta變異株」(即最早在印度出現的變種病毒)的死者之中，有接近三成人生前已接種了兩劑疫苗，再次令人關注疫苗對變種病毒株的防護功效。

根據英格蘭公共衛生部門(PHE)發表的研究報告，當地42名感染Delta變異株的死者中，有12人、即約29%已打齊兩劑疫苗；其餘7人接種了首劑、23人從未接種。

疫苗功效方面，報告指接種了一劑疫苗，對Delta變異株的防護率為33%，接種兩劑後升至81%。反觀在英國發現的Alpha變異株，接種一劑疫苗可提供51%防護力，兩劑則升至88.4%，可見疫苗對防範Delta變異株的功效較低。報告同時指出，Delta變異株在家居及室外的傳播能力，較Alpha變異株分別高64%及40%。

英媒推斷下月宗日增8萬新症

目前Delta變異株已成為英國最主流品種，佔新病例逾90%。《星期日電訊報》指，以目前病例趨勢推算，預料英國至下月中每日可能出現8萬宗新症。當地周日宣布過去一天增7,490新症及8死，而本月7至13日的新症，較上一周大增近50%。