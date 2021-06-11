新冠肺炎｜英航機師染疫留醫美國243天 戰勝病毒回英後不幸逝世

英國航空機師、兩子之父Nicholas Synnott，去年3月飛往美國侯斯頓後確診感染新冠肺炎，入院治療243天，最後戰勝病魔離開深切治療部，並於去年聖誕節前夕返回英國，卻不幸昨日傳出他已離世，終年60歲。家屬無公開其死因，《每日郵報》昨稱，他似乎是死於新冠肺炎併發症。

Synnott去年離開美國醫院時明顯消瘦，他揮臂慶祝戰勝新冠病毒，醫護人員夾道鼓掌。醫護人員認為，Synnott神奇地打勝這場仗，全因家人的支持，其54歲妻子Nicola在他入院逾8個月期間全程照顧。Synnott出院時受訪稱，他高燒逾100度，之後經歷一段黑暗期，要克服心理創傷，「這是艱辛的旅程，但我們捱過了」。他說希望再到侯斯頓，特別是到訪當地的動物園，因他留醫期間每天望出窗外都見到它。負責治療的心臟病醫生Biswajit Kar稱，Synnott體內所有器官都受新冠病毒影響，他因任機師體能良好，可承受染病之苦，並生存下來。另有醫生指Nicola的悉心照顧是Synnott康復主因。